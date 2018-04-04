«سفينكس جلاس»: صناعة الزجاج بمصر أسرع نموًا من السوق العالمي

قال العضو المنتدب بشركة سفينكس جلاس، إن صناعة الزجاج في مصر تشهد تطورا متزايدا على مدار العقود الماضية، حيث يصل معدل نمو صناعة الزجاج بمصر 2.5 مرة معدل نمو الصناعة عالميا.



وأوضح محمد خطاب، أن معدل نمو صناعة الزجاج في مصر يصل إلى 10% سنويا، فيما يصل 4% عالميا بحجم انتاج بلغ 50 مليون طن بنهاية 2017.



وتابع:"إنتاج مصر من الزجاج تطور إلى 450 ألف طن بنهاية 2017، مقارنة بـ270 ألف طن نهاية 2012"، ومصر كانت تستورد الزجاج قبل 2010 وحاليا لديها فائض يتم توجيهه للتصدير.



وأشار، إلى أن شركة سفنكس للزجاج تنتج نحو 220 ألف طن سنويا من الزجاج، تصدر 80% منها إلى 40 دولة، كما يعد معرض جلاستك في مدينة دوسلدورف الألمانية والمنعقد خلال الفترة من 23 وحتى 26 أكتوبر المقبل فرصة لعرض منتجات الزجاج المصرية للعالم، حيث تمكنت الشركة على مدار مشاركتها بالمعرض في دوراته السابقة من زيادة صادراتها بنحو 44%.



يعرض جلاستك في دورته الـ25 والمنعقد في مدينة دوسيلدورف في الفترة من 23 – 26 أكتوبر 2018، مجال واسع من المنتجات المبتكرة والتوجهات المستقبلية والحلول بصناعة الزجاج، إضافة إلى المعايير المستقبلية للصناعة، ومنتجات العارضين من جميع أنحاء العالم.



وجذب معرض glasstec 2016 أكثر من 1230 عارض من أكثر من 50 دولة، وتعَرف أكثر من 40100 زائر (من 121 دولة) على موضوعات كثيرة فيما يتعلق بمجالات صناعة الزجاج وتشغيله وتشطيبه وتزجيجه واستخدامه في التشييد والهندسة المعمارية والنوافذ وواجهات المباني.



وعدّد خطاب فرص السوق المصري للتحول لمركز عالمي لتداول صناعة الزجاج، حيث تتوفر لديها أفضل رمال الزجاج من حيث النقاء عالميا، بجانب توفر عنصر الطاقة الغاز الطبيعي حاليا بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز والموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، والعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول الميركوسور والكوميسا والاتحاد الأوروبي وغيرها.



وقال خطاب إن السوق المصري يفتقر إلى التشريعات المنظمة لاستخدام الزجاج في المباني، حيث يتم استخدام بعض الانواع غير المعالجة والتي ترفع درجات حرارة المباني بما يزيد معدلات استهلاك الكهرباء للتبريد، بالرغم من وجود أنواع من الزجاج المعالج لتلافي تلك الأضرار.