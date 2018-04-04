القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:28 م

«سفينكس جلاس»: صناعة الزجاج بمصر أسرع نموًا من السوق العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2117392

قال العضو المنتدب بشركة سفينكس جلاس، إن صناعة الزجاج في مصر تشهد تطورا متزايدا على مدار العقود الماضية، حيث يصل معدل نمو صناعة الزجاج بمصر 2.5 مرة معدل نمو الصناعة عالميا.

وأوضح محمد خطاب، أن معدل نمو صناعة الزجاج في مصر يصل إلى 10% سنويا، فيما يصل 4% عالميا بحجم انتاج بلغ 50 مليون طن بنهاية 2017.

وتابع:"إنتاج مصر من الزجاج تطور إلى 450 ألف طن بنهاية 2017، مقارنة بـ270 ألف طن نهاية 2012"، ومصر كانت تستورد الزجاج قبل 2010 وحاليا لديها فائض يتم توجيهه للتصدير.

وأشار، إلى أن شركة سفنكس للزجاج تنتج نحو 220 ألف طن سنويا من الزجاج، تصدر 80% منها إلى 40 دولة، كما يعد معرض جلاستك في مدينة دوسلدورف الألمانية والمنعقد خلال الفترة من 23 وحتى 26 أكتوبر المقبل فرصة لعرض منتجات الزجاج المصرية للعالم، حيث تمكنت الشركة على مدار مشاركتها بالمعرض في دوراته السابقة من زيادة صادراتها بنحو 44%.

يعرض جلاستك في دورته الـ25 والمنعقد في مدينة دوسيلدورف في الفترة من 23 – 26 أكتوبر 2018، مجال واسع من المنتجات المبتكرة والتوجهات المستقبلية والحلول بصناعة الزجاج، إضافة إلى المعايير المستقبلية للصناعة، ومنتجات العارضين من جميع أنحاء العالم.

وجذب معرض glasstec 2016 أكثر من 1230 عارض من أكثر من 50 دولة، وتعَرف أكثر من 40100 زائر (من 121 دولة) على موضوعات كثيرة فيما يتعلق بمجالات صناعة الزجاج وتشغيله وتشطيبه وتزجيجه واستخدامه في التشييد والهندسة المعمارية والنوافذ وواجهات المباني.

وعدّد خطاب فرص السوق المصري للتحول لمركز عالمي لتداول صناعة الزجاج، حيث تتوفر لديها أفضل رمال الزجاج من حيث النقاء عالميا، بجانب توفر عنصر الطاقة الغاز الطبيعي حاليا بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز والموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، والعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول الميركوسور والكوميسا والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وقال خطاب إن السوق المصري يفتقر إلى التشريعات المنظمة لاستخدام الزجاج في المباني، حيث يتم استخدام بعض الانواع غير المعالجة والتي ترفع درجات حرارة المباني بما يزيد معدلات استهلاك الكهرباء للتبريد، بالرغم من وجود أنواع من الزجاج المعالج لتلافي تلك الأضرار.

موضوعات متعلقة

نائب رئيس «جايكا»: مصر ستتعافى بشكل كامل نهاية 2018 (حوار)

حجم قطاع الأغذية الخليجى يبلغ 196 مليار دولار بحلول 2021

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

روحاني يعلق على طلب ترامب أموالًا «سعودية» لإبقاء قواته في سوريا

رغم إعلان عبدالعال انتهاء الأزمة.. نائب يتمسك بإقالة «الجندى»

تفاصيل اجتماع ترامب بالقادة العسكريين لتحديد مصير القوات بسوريا

اجتماع رباعى بقيادة رئيس الوزراء لحل أزمة «الجندى» و«النواب»

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أسرة «مريم»: «سنتنازل عن القضية وحسبنا الله ونعم الوكيل»

نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)

روسيا تطالب باعتذار بريطانى بعد براءتها من محاولة قتل «سكريبال»

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الليلة.. حوار خاص لبهاء أبوشقة مع «الباز» على شاشة المحور

ads
الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أسرة «مريم»: «سنتنازل عن القضية وحسبنا الله ونعم الوكيل»

نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)

روسيا تطالب باعتذار بريطانى بعد براءتها من محاولة قتل «سكريبال»

كشكول

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

"الزناتي" يفتتح مدرسة لتعليم كرة القدم بنادي المعلمين بالجزيرة

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

التعليم: تعقد اجتماعًا لمدارس "وجه بحرى" لمناقشة التحديات وكيفية حلها

تطوير التعليم الجامعى بالمؤتمر العلمى السابع جامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يتسلم دعوى لحضور القمة العربية في الرياض

مؤسسة إندونيسية ترسل قافلة طبية لمستشفيات غزة

فتح 40 دار سينما في السعودية على مدار خمس سنوات قادمة

مدرب منتخب مصر يعلن حقيقة رحيل الجهاز الفني

الولايات المتحدة: ندعم الحل السلمي لقضية الصحراء المغربية

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك