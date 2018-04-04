شركة أبحاث تُبقي السعر العادل لـ«إيجيترانس» عند 20 جنيهًا

أبقت فاروس للأبحاث القيمة السعر العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" عند مستوى 20 جنيها، مع الاستمرار بتقديم توصية بزيادة وزن السهم بالمحفظة الاستثمارية.



وأشارت فاروس في مذكرة بحثية للعملاء، اليوم الأربعاء، إلى أن التوقعات تشير إلى عدم تراجع إيرادات "ايجيترانس" خلال العام المالي الجاري بشكل كبير، مع خفض معدل الفائدة المصري، حيث إن معظم السيولة النقدية للشركة بالعملة الأجنبية.



ونوهت المذكرة بأن "إيجيترانس" نجحت في إضافة عملاء جدد لقطاع النقل البري خلال عام 2017، مثل راية، موبكو، سفنكس للزجاج، ودواجن الوطنية.



وأكملت فاروس أن الشركة المصرية تتوقع تراجع قطاع أعمال المشاريع خلال العام المالي 2018، ولكنها ستستهدف توسيع مواقع أنشطة تنظيف وإصلاح حاويات البضائع السائلة.



وتشير تقديرات الشركة إلى أنه ستحصل على نحو 25 مليون جنيه من النصر للكيماويات خلال العام الجاري، كجزء من صفقة نقل خط إنتاج "النصر".



وذكرت المذكرة أن "إيجيترانس" تعتزم الدخول في مناقصة للحصول على حق تنفيذ مشروع داخل محطة توليد الكهرباء في الحمراوين.



وأكدت فاروس أنه يعتبر البدء في مشاريع كبرى مثل الحمراوين والضبعة سيكون حافزًا لـ"ايجيترانس"، على الرغم من الصعوبات التي يمكن أن تظهر من خلال الجدول الزمني لتلك المشروعات، فضلًا عن اعتمادها على التمويل الحكومي.



وأنهى سهم "ايجيترانس" تعاملات اليوم منخفضًا بنحو 1.6% عند مستوى 13.7 جنيه.



وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس"، خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 69% على أساس سنوي، نتيجة نشاط المشروعات.



وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع جنيه للسهم.