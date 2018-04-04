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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:24 م

بنك الإسكندرية والبريد الأردني يطلقان خدمة الحوالات المالية الإلكترونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2117390

وقع بنك الإسكندرية اتفاقية شراكة مع شركة البريد الأردني، لتسهيل خدمات تحويل الأموال للمصريين المقيمين في الأردن، وتقديم خدمة الحوالات المالية الفورية بين البلدين.

ومن المقرر أنه سيتم تقديم الخدمات من خلال فروع البنك ومكاتب الشركة، البالغة بمجموعها 450 مكتبًا وفرعًا في البلدين.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية "دانتي كامبيوني"، ومدير عام البريد الأردني خالد ذيب اللحام، بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام الأردنية مجد شويكة، والسفير المصري في عمان طارق عادل، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني المهندس باسم الروسان.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية شريف لقمان، إن الاتفاقية توفر باقة من خدمات الحوالات المالية الفورية التي تتميز بالتغطية الجغرافية الواسعة والأسعار المقبولة لكافة الشرائح السكانية، كما توفر أقصى درجات الأمن والسرية والامتثال بالقوانين العالمية ذات الصلة.

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