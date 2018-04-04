حبس منتحل صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم "سيد. أ" 56 عاما، ٤ أيام على ذمة التحقيق، في "انتحاله صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية؛ لطلب تعيين موظفين بإحدى شركات البترول".

تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "محمد. س" مدير عام الشئون القانونية بإحدى شركات البترول- الكائنة في دائرته- يفيد بانتحال المتهم، الذي يعمل "أخصائي إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات" والمقيم بدارالسلام، لصفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية؛ لطلب موظفين بالشركة المذكورة.