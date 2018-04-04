المرشد الإيراني يطالب «حماس» برفض التفاوض والاستمرار في المقاومة

بعث مرشد الثور الإيرانية، على خامنئي، برسالة إلى حركة حماس، محذرا فيها الحركة من الدخول في مفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على استمرار دعم طهران لحركات المقاومة الفلسطينية.



جاء ذلك جوابا على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حيث أكد خامنئي أن "العودة إلى عزة وكرامة الأمة تتمثل في الصمود أمام الاستكبار ومخططاته الخبيثة"، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



واعتبر خامنئي "أن التحرك للتفاوض مع الكيان الصهيوني المخادع سيؤخر انتصار الشعب الفلسطيني، وخطأ فادح لا يغتفر"، معتبرا أن الطريق الوحيد لإنقاذ الشعب الفلسطيني هو المقاومة والجهاد.



وأضاف: "تقديم الدعم للمجاهدين الفلسطينيين يعد واجبا دينيا وفريضة إنسانية وهو يتجاوز الأحدات والتطورات السياسية".



كان إسماعيل هنية بعث برسالة إلى خامنئي قالت الوكالة إنه أشار فيها إلى أبعاد المؤامرة الكبيرة للاستكبار العالمي ضد القدس والشعب الفلسطيني بغية إسقاط غزة باعتبارها قلعة المقاومة وإنهاء النضال ضد الاحتلال.