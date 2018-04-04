أسرة «مريم»: «سنتنازل عن القضية وحسبنا الله ونعم الوكيل»

أعلنت أسرة الطالبة مريم عبدالسلام، عن نيتها التنازل عن التحقيق بشأن مقتل ابنتها التي قضت في مدينة «نوتنجهام» في المملكة المتحدة على يد فتيات يُعتقد أنَّهن نفذّن جريمتهن بـ«دافع عنصري».



وعزت والدة «مريم» (18 عامًا) وتدعى نسرين أبوالعينين، نيتهم التنازل عن القضية «من أجل دفن الفتاة ورحمة بجسدها الذي تمَّ تشريحه وتفريغه»، حسب ما قالته عبر صفحتها على «فيسبوك».



«مريم» ماتت بعد 3 أسابيع من الحادث الذي دخلت على أثره في غيبوبة بأحد المستشفيات في بريطانيا.



وقالت الأم «نسرين»: «ببالغ الحزن والأسى سنتنازل عن قضية ابنتنا لأننا لم نعد قادرين على تركها بلا دفن لأكثر من شهر أو اثنين، كما طالبتنا لجنة الطب الشرعي، وهو ما ينافي الشريعة الإسلامية».



وأضافت: «أنَّنا لم نعد نستطيع أن نعيش وجسد طفلتنا داخل ثلاجة، وأزالوا عنها معظم أعضائها الداخلية، وأصبحت جسد يتم التعامل معه كفأر تجارب من أجل الكشف عن قضية واضحة بلا شك لكل عاقل والأدلة جميعها تؤكد أنَّها تعرضت للضرب والانتهاك ما أودى بحياتها، بالإضافة للأخطاء الطبية التي تسببت في تفاقم الأمر».



وتابعت: «نفكر الآن في دفنها بشكل لائق كما تستحق وحقها عند الله لن يضيع وهو حسبنا ونعم الوكيل».

