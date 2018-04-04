تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «أحداث عنف بالمنيا»

أجَّلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط- اليوم- نظر جلسة إعادة محاكمة 19 متهما، متورطين في أحداث عنف بمحافظة المنيا خلال أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، ليوم 11 إبريل؛ لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.



وأكد مصدر قانوني أن المحكمة استمعت- اليوم- لأقوال بعض الشهود في 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوي، تم خلالها تخريب واقتحام قسم الشرطة ومجلس المدينة والمحكمة، والذين صدرت بحقهم أحكام "غيابية" بالسجن المؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها "التحريض على العنف، وتخريب منشآت عامة، والانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية".

