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الثقافة
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:54 م

بدء ندوة «شن جين بينج الطريق إلى القمة» بالأعلى للثقافة (صور)

بدء ندوة «شن جين
حاتم السروي - حسام الضمراني
dostor.org/2117373

بدأت منذ قليل، ندوة لمناقشة كتاب «شن جين بينج.. الطريق إلى القمة»، بقاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا، بأمانة الدكتور حاتم ربيع.
وألقى الدكتور أحمد قنديل خبير الشئون الأسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كلمة الافتتاحية، التي يديرها الدكتور أحمد السعيد مدير مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، ويشارك فيها الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس، والدكتور محسن فرجانى، أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس، والسفير محمود علام، سفير مصر بالصين سابقًا، والمستشار الحالى لوزير النقل للعلاقات الدولية.

بدء ندوة «شن جين بينج الطريق إلى القمة» بالأعلى للثقافة (صور)
بدء ندوة «شن جين بينج الطريق إلى القمة» بالأعلى للثقافة (صور)
بدء ندوة «شن جين بينج الطريق إلى القمة» بالأعلى للثقافة (صور)
بدء ندوة «شن جين بينج الطريق إلى القمة» بالأعلى للثقافة (صور)
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