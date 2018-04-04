التحالف العربي يشيد بالموقف الأمريكي من الحوثيين

أشاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالموقف الأمريكي من تهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة البحرية، مشددًا على أهمية التصدي لتهديدات جماعة الحوثي.



وقال العقيد ركن تركي بن صالح المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المستفيدين من المساعدات الإنسانية يتجاوزون مليوني يمني.



ولفت المالكي إلى أن الحوثيين تسببوا بإحراق مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مشددًا على أهمية التصدي لتهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة البحرية.



وأكد المتحدث باسم التحالف العربي أن أهمية معركة صعدة تكمن في كونها من أبرز مراكز إطلاق الصواريخ على السعودية.



واعتبر المالكي أن الهجوم على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر عملا إرهابيا حوثيا إيرانيا.