​ طائفية رئيس جهاز الإحصاء!

قد يراها البعض «لفتة لطيفة»، لكنها فى رأيى ليست كذلك، ولا أجد وصفًا لها إلا أنها «سقطة طائفية» بامتياز. واللفتة غير اللطيفة، أو السقطة، هى ذلك الاجتماع الغريب العجيب (ولا أقول المريب) الذى عقده رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإحدى قاعات الاجتماعات بالجهاز، ولم يحضره غير موظفى الجهاز الأقباط (المسيحيين)، لأن الأستاذ رئيس الجهاز أراد تهنئتهم بـ«عيد القيامة» المجيد!

ما يجعل السقطة مضاعفة، وغير لطيفة بالمرة، هو ما نقلته صحف ومواقع إلكترونية عن حرص رئيس الجهاز خلال الاجتماع على مصافحة الموظفين والتقاط الصور التذكارية معهم. وهى الصور التى تم توزيعها على الصحف والمواقع مع كلمة قال فيها إن «الشعب المصرى سيظل دائمًا يدًا واحدة ونسيجًا واحدًا بكل فئاته دون تمييز» وإنه استشعر وهو يسلم على الموظفين، وكأنه يسلم على إخوته. وإن جيرانه فى السكن أقباط، لديهم ابنه «تُدعى تمارا»، وإنه من حبه لهذه الطفلة سمّى حفيدته بهذا الاسم!

يمكننا أن نواصل العبث ونسأل عما إذا كان رئيس الجهاز استشعر أن الموظفين المسلمين إخوته أيضًا أم أولاد عمه أو خالته؟! وكيف سمح له والد حفيدته وأمها، بأن يقوم بتسمية ابنتهما؟! وهل وافقا على الاسم لأنهم يحبون الجد أم لأنهم يحبون، أيضًا، جيرانه الأقباط؟! غير أن أهم من تلك الأسئلة العبثية هو أن تلك اللفتة، أو السقطة، قد تفتح الباب والشباك أو على الأقل «المَنْور»، أمام السؤال السخيف، المتكرر، عن عدد المسيحيين فى مصر. ألم تحدث تلك الحركة فى الجهاز المسئول عن الإحصاء، المتهم بأنه تجاهل ذكر عددهم فى التعداد السكانى الأخير؟!

مردود على تجاهل ذكر عدد الأقباط (المسيحيين) فى الإحصاء الأخير وما قبله، وما قبله بأن خانة الديانة، فى استمارة الإحصاء، كانت الإجابة عنها اختيارية، استنادًا إلى إعلان الأمم المتحدة، الذى يمنع الإحصاء على أساس دينى. لكن ذلك مردود عليه أيضًا بأن رئيس جهاز التعبئة والإحصاء (السباق)، أعلن فى سبتمبر ٢٠١٢ أن عدد أقباط (مسيحيى) مصر ٥ ملايين و١٣٠ ألفًا، ووصفهم بأنهم «الأعلى اجتماعيًا والأكثر هجرة والأقل فى الإنجاب». ومع أنه قال إن هذه الإحصائيات «موثقة ولا يستطيع أحد إنكارها»، إلا أنها قوبلت بغضب واستنكار شديدين من كثيرين، كان أبرزهم الأنباء باخوميوس القائم بأعمال بابا الإسكندرية، وقتها، الذى أكد أن هذا الرقم غير صحيح، وطالب رئيس الجهاز بـ«إعلان إحصائيات عدد الأقباط فى كل محافظة على حدة».

على الخط، دخل، الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، وأكد أن عدد الأقباط فى مصر «يتراوح ما بين ١٥ و١٨ مليونًا». وطرح ذلك السؤال البديهى: «إذا كان تعداد الأقباط فى محافظة واحدة تجاوز المليون و٢٥٠٠ ألف، فما تعدادهم فى القاهرة كلها، وباقى محافظات الوجه القبلى المعروفة بكثافة الأقباط فيها؟». كما أصدر كيان اسمه «ائتلاف أقباط مصر» بيانًا أعلن فيه رفضه لاستمرار ما وصفه بـ«فكر النظام البائد فى تهميش الأقباط وتقليص أعدادهم الحقيقية بشكل مستفز». وشدد البيان الذى نشرته جريدة «الأهرام»، فى ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢، على أن «هذا الرقم وإن صح فهو بالتأكيد يخص المسيحيين خارج مصر فقط وليس الداخل حيث يزيد عددهم على ١٥ مليون نسمة». وأعرب الائتلاف عن تخوفه من ذلك التصريح «وبالأخص فى هذا التوقيت الذى يتم فيه إعداد الدستور المصرى». ولاحظ أن «الدستور» المشار إليه فى البيان هو ما صار معروفًا، لاحقًا، باسم «دستور الإخوان».

محاولات اللعب بعدد المسيحيين فى مصر قديمة ومستمرة. ومنذ ٣١ سنة، مثلًا، وجهّت الإدارة الأمريكية دعوة لقداسة البابا شنودة لزيارتها، وذهب بالفعل فى ١٤ أبريل ١٩٧٧، ووقتها كانت هناك خلافات بين الكنيسة والرئيس السادات، بينها خلاف حول عدد المسيحيين، عقب إعلان الرئيس أنور السادات أنهم مليونان و٣٣٠ ألفًا وردّت الكنيسة بأنهم ٧ ملايين. وكان سبب إعلان الرقم هو أن «السادات» لم يعين فى مجلس نواب ١٩٧٦ غير مسيحى واحد من عشرة رشحتهم الكنيسة. وعليه، كان لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر، خلال لقائه البابا شنودة أن يتعمد الإشارة إلى أن مصر بها سبعة ملايين مسيحى، فى محاولة لاستمالة البابا أو استدراجه إلى أن يتبنى موقفًا يتوافق مع النظرة الأمريكية للصراع العربى الإسرائيلى. غير أن البابا، كما أظهرت كل الأحداث المتعاقبة، كان أكثر التزامًا بمصريته وعروبته مما ظن من حاولوا استمالته.

نعود على أصل الموضوع لنسأل: هل سبق أن اجتمع رئيس جهاز الإحصاء، بموظفيه المسلمين لتهنئتهم بعيد الفطر أو الأضحى أو بالمولد النبوى أو عيد الأم؟!

لم يحدث ذلك، ولا نعتقد أنه سيحدث، الأمر الذى يجعل اجتماعه بالموظفين المسيحيين لفتة غير اللطيفة بالمرة أو سقطة طائفية. وليس بعيدًا أو مستبعدًا، كما أشرنا، أن تفتح الباب والشباك و«المَنْور» أمام السؤال السخيف، المتكرر، عن عدد المسيحيين فى مصر، خاصة مع وجود مسيحيين يرفعون الرقم إلى ٢٠ مليونًا، مقابل سلفيين ينزلون به إلى ثلاثة ٣ ملايين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن عدد الأقباط (المسيحيين) نسبى أو مطاط لدى «الإخوان» وتابعيهم ومركوييهم، إذ كان قليلًا جدًا قبل وبعد ٢٥ يناير ٢٠١١ ثم زاد جدًا، للدرجة التى تجعلك تعتقد أنهم الأغلبية، فى ثورة ٣٠ يونيو، و٣ و٢٦ يوليو، وواصل الزيادة فى الاستفتاء على دستور ٢٠١٤ وفى انتخابات الرئاسة التى تلته، وكذا فى الانتخابات الأخيرة!

