القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:44 م
دعاء خليفة
دعاء خليفة

رسالة إلى رئيس مصر المنتخب

dostor.org/2117362

ذكر الله، عز وجل، مصر فى قرآنه وقال عنها «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، مصر التى قال عنها رسولنا الكريم: «إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا.. فإن فيها خير أجناد الأرض.. فإن أهلها بإذن الله فى رباط ليوم الدين».. مصر التى قدسها الله وأمر نبيه سيدنا موسى، عليه السلام، بأن «يخلع نعليه».
مصر التى أتت إليها السيدة مريم هربًا من اليهود لتعيش فى «حضن أمنها وأمانها».
مصر التى قال عنها إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى: «مصرُ التى صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها.. صدرته حتى إلى البلد الذى نزل فيه الإسلام».. مصر التى كانت ومازالت- بسبب ما حباها الله به من نعم- مطمعًا لقوى الشر العالمية على مر العصور.. مصر التى اعتبرتها الصهيونية العالمية وأذرعها أنها «الجائزة الكبرى لإسرائيل وأمريكا» ضمن سيناريو فاشىّ اجتاح دول المنطقة تحت مسمى «الربيع العربى».. لكل ما سبق وأكثر.. فنحن جميعًا قلقون على مستقبلها ومستقبل المنطقة.. من هذا المنطلق.. فلتسمح لى سيدى الرئيس أن أنقل لكم نبض الشارع المصرى بكل أمانة من شخص مازال وسط الناس يسمع وينصت لهم.
سيدى الرئيس.. نبارك لكم ثقة الشعب بانتخابكم لفترة رئاسية جديدة، فأكثر من ٢١ مليون مصرى صوتوا لك ولم يخذلوك وسيتحملون معك كل الصعاب القادمة مثلما تحملوا من قبل وسيقفون دائمًا خلفكم للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار، واستكمال البناء والتنمية حتى تعود مصر دولة ذات حضارة وريادة، مثلما كانت.
سيدى الرئيس.. إن الشعب يطمح إلى المزيد والمزيد من الإنجازات، يحلم بيوم إعلانكم بإذن الله القضاء على الإرهاب وإعلان سيناء طاهرة متوضئة خالية من إخوان الشيطان، يتطلع إلى المستقبل الذى حلمنا به طويلًا ببناء اقتصاد قوى، وأن توزع التنمية على كل بقاع مصر، وأن نتمكن ولو لفترة محددة من كبح الزيادة السكانية الرهيبة والتى تعرقل أى محاولات للتنمية وتؤثر على الاقتصاد.
وأن تتبنى سيادتكم مشروعًا قوميًا سريع الأجل يؤتى ثماره فى أقصر وقت.. ممكن أن يكون لدينا تعليم حديث متطور يلبى احتياجات الاقتصاد، نظام تعليمى جديد يليق بأبنائنا ويحقق طموحات الدولة الحديثة.. ويناشد أبناؤك أن يروا المزيد من الاهتمام بالمنظومة الصحية ونظام تأمين صحى شامل للجميع بأسرع وقت.
يتمنون أن تُطبق المنظومة الجديدة بوزارة الاستثمار على كل مؤسسات الدولة.. يحلمون بأن يروا الجميع أمام القانون سواء وأن يأخذ كل مصرى حقه دون واسطة.. يريدون تطوير المنظومة الإعلامية لكى تعبر عن أجيال غالبيتها لا تقرأ الكتب أو الصحف، وإنما تتابع المعرفة عبر صفحات التواصل الاجتماعى وتستقى معلوماتها من مواقع الكثير منها مجهول الهوية.. يحلمون برؤى جديدة للإعلام المصرى، فلقد سئموا من إعلام أغلبه لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب، وأؤكد لك أن ٨٠٪ من شعب مصر غير راضٍ عن الأداء الإعلامى.
شعبك يا ريس يتمنى أن يرى إعلاميين شبابًا، وبروح الشباب يتمتعون بالمهنية والمصداقية، إعلامًا نظيفًا خاليًا من الفرقعة والعناوين المغايرة لمحتوى الخبر.. إعلام دولة كما تحب أن تسميه دائمًا.. قدوة يعلم الأجيال الجديدة كيفية المحافظة على الوطن.. شعبك يطمع فى أن يرى نخبًا «سياسية وإعلامية ودينية» جديدة تليق بمصر الجديدة تأخذ بيد أبناء هذا الوطن وتنير لهم الطريق وتكون لبنة فى بناء كوادر قادرة على تحمل المسئولية فى أى وقت.
يحلم بثقافة وطنية وسياسية تضع المصلحة الوطنية والمصلحة العامة هى المبدأ الثابت.. لقد رأينا جميعًا اهتمامك بالشباب فى لقاءات شهرية.. اجتمعت واستمعت ولبيت مطالبهم ولكنهم يطمعون فى أن تشمل هذه اللقاءات جميع الفئات من شمال مصر لجنوبها، يريدون مساحة أكبر من الحرية فى التعبير عن الرأى دون تشكيك أو تخوين.
يحلمون بمجلس أعلى للشباب يصبح وسيلة لتذليل أى معوقات تواجههم والأخذ بأيديهم للطريق الصحيح، يريدون تطوير جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.. شباب مصر، سيدى، فى أمس الحاجة لمن يحتويه ويأخذ بيده إلى بر الأمان.. سيدى الرئيس.. أقصر طريق لقلوب المصريين هو الوضوح والصراحة والشفافية وهى مفاتيح قدرته على التحمل، وأيضًا حوارك المباشر معهم، فلا تبخل عليهم بساعة من وقتك شهريًا تتحدث معهم فى كل شىء.. تفتح لهم قلبك وتضع الجميع أمام مسئولياته وتشاركهم هموم الوطن حتى لا تتركوه فريسة للشائعات.. لتكن فترة رئاسية جديدة بروح جديدة وميثاق شرف جديد «دستور» بينك وبين شعبك الكل يعرف ما له وما عليه.. فترة نتخلص فيها من أصحاب الأفكار القديمة والتابوهات الجاهزة ونغير خطابنا الدينى لنجعله حقًا خطاب ترغيب لا ترهيب، نتعايش مع الآخر فى أمن وسلام.
وأخيرًا.. أقول للجميع كما قلت سيادتكم.. إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

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