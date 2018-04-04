وزير الصحة: تطوير 11 مستشفى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تطور 11 مستشفى بمحافظة بورسعيد 10 منهم تابعين لها، وواحدة تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.



وأوضح عماد أن الوزارة لا يوجد لديها مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادهم من قبل هيئة الاعتماد والجود التي تتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.