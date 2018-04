إيفانكا ترامب وزوجها متهمان بتقديم رشاوى لوقف عمليات الإجهاض

اتهمت رئيسة منظمة الأبوة المخططة سيسيل ريتشاردز، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر المستشار بالبيت الأبيض، بتقديم عرض يشبه "رشوة" خلال اجتماع في يناير 2017، للمنظمة.



وقالت ريتشاردز، التي تخطط لترك منصبها خلال العام الجاري، في كتاب جديد لها إن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها كوشنيرعرضا عليها زيادة في التمويل الفيدرالي لمنظمة الأبوة المخططة، مقابل موافقتها التوقف عن تقديم خدمات الإجهاض، وذلك حسب ما نقلت قناة "CNN" المريكية اليوم عبر موقعها الالكتروني.



وأكدت ريتشاردز في كتابها الجديد " Make Trouble: Standing Up، Speaking Out، and Finding the Courage to Lead، أن جاريد وإيفانكا أرادا تحقيق فوز سياسي، بوقف دعم المنظمة لعمليات الإجهاض، حتى يبدوان وكانهما سياسين محنكين.



وأضافت: "كان الأمر غريبا، حيث طُلبا مني المقايضة بحقوق المرأة مقابل منحي المزيد من المال".



وقالت ريتشاردز، إن كوشنر أكد لها أنه إذا أرادت منظمة الأبوة المخططة أن تحتفظ بالتمويل الفيدرالي، فسيتعين عليها التوقف عن تقديم خدمات الإجهاض.