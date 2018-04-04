التحقيق مع أفراد عصابة سرقوا 150 ألف جنيه من تاجر في حلوان

بدأت نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع 3 متهمين استولوا على 150 ألف جنيه من تاجر هواتف محمولة بأسلوب المغافلة.



وكان المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تلقى بلاغا من تاجر هواتف محمولة، يفيد بمغافلة 3 أشخاص له، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 150 ألف جنيه في أثناء سيره بشارع رايل، دائرة القسم.



وبإجراء التحريات؛ تبين أن الثلاثة المُبلَّغ بشأنهم، كونوا تشكيلا عصابيًّا للسرقة، وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ والتي تباشر الآن التحقيق.