القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
حوادث
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:53 م

التحقيق مع أفراد عصابة سرقوا 150 ألف جنيه من تاجر في حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
متابعات
dostor.org/2117308

بدأت نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع 3 متهمين استولوا على 150 ألف جنيه من تاجر هواتف محمولة بأسلوب المغافلة.

وكان المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث حلوان، تلقى بلاغا من تاجر هواتف محمولة، يفيد بمغافلة 3 أشخاص له، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ 150 ألف جنيه في أثناء سيره بشارع رايل، دائرة القسم.

وبإجراء التحريات؛ تبين أن الثلاثة المُبلَّغ بشأنهم، كونوا تشكيلا عصابيًّا للسرقة، وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ والتي تباشر الآن التحقيق.

موضوعات متعلقة

طلب التحريات عن عصابة سرقة المحال بحدائق القبة

حبس عاطلين فى «النصب على المواطنين» بالأميرية

التحقيق مع عصابة سرقة «التوك توك» بـ«الشطة» فى المعصرة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ حوالي 22 ساعة

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ 3 أيام

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ 3 أيام

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 4 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 4 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

الآن

كواليس مبادرة رئيس الوزراء لإنهاء أزمة «الجندى» والنواب

الجاتروفا.. البترول الأخضر يصل مصر (croos media)

مصادر.. الجندى يتوجه للنواب لإنهاء الأزمة

«مصر للطيران» تحتفل بعودة رحلاتها إلى روسيا بتخفيض 25% من الأسعار

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

كارثة.. وزير التنمية المحلية هدد نائب بـ «الحذاء»

روسيا تطالب باعتذار بريطانى بعد براءتها من محاولة قتل «سكريبال»

بعد انتحار ابن حمدي الفخراني.. 10 معلومات عن لعبة الحوت الأزرق

ألبومات الصور

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

بالصور.. انطلاق مبادرة «عايزين نتعلم» بالبدرشيين

نجم الساعة

الليلة.. حوار خاص لبهاء أبوشقة مع «الباز» على شاشة المحور

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

كارثة.. وزير التنمية المحلية هدد نائب بـ «الحذاء»

روسيا تطالب باعتذار بريطانى بعد براءتها من محاولة قتل «سكريبال»

بعد انتحار ابن حمدي الفخراني.. 10 معلومات عن لعبة الحوت الأزرق

كشكول

بالصور.. هندسة عين شمس تنظم ملتقى توظيفى لطلابها

نقيب المعلمين: السيسي يسابق الزمن للنهوض بمصر ويجب أن نلتف حوله

شوقي: تنظيم أعمال الشهادة البريطانية في 130 مدرسة دولية بمصر

رئيس كفرالشيخ الأزهرية يكرم الفائزين في مسابقة أوائل الشهادة الإعدادية

بدء احتفالية توحيد الجهات المانحة للشهادة البريطانية في مصر

الأمصار

«ورود» تُزهر في مدينة الضباب

البيت الأبيض : مهمتنا في سوريا اقتربت من النهاية

ميركل في رسالة للسيسي : أدعمك بقوة في المرحلة القادمة

أطباء بلا حدود يطالبون بإزالة الألغام في شمال سوريا

تحرير 18 رهينة في الكاميرون بينهم 7 سويسريين و5 إيطاليين

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك