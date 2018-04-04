موسكو تطالب مجلس الأمن بجلسة خاصة عن «سكريبال»
طلب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، الأربعاء، بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن غدًا الخميس، خاصة بخصوص قضية سكريبال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
طلب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، الأربعاء، بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن غدًا الخميس، خاصة بخصوص قضية سكريبال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
بدأت الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، استعداداتها لاحتفالات عيد القيامة المجيد من خلال التكثيفات الأمنية المشددة بمحيطها. ورصدت «الدستور» فى جولة لها اللمسات الأخيرة من مرحلة الترميم للكاتدرائية، ...
افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة ومنتجات التربية الزراعية، الذى نظمته مدارس التعليم العام الثانوي والإعدادي والابتدائي بكافة ...
شهدت جامعة أسيوط،اليوم الأربعاء، افتتاح وقائع المهرجان الرياضى للجامعات المصرية، تحت شعار "ابدأ بنفسك" والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع ...