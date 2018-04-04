روحاني يعلق على طلب ترامب أموالا «سعودية» لإبقاء قواته في سوريا

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، باستمرارهم في العمل على إسقاط سوريا، وتفكيك المنطقة.



وتعليقا على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من دول عربية، أموالًا؛ للإبقاء على قوات بلاده في سوريا، قال "روحاني": "هذا يعني أنهم سيبقون في سوريا، وسيحصلون على الأموال التي يريدونها من تلك الدول".



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين؛ عقب قمّة ثلاثية جمعتهم في أنقرة- بحسب ما نقلته قناة "TRT" التركية-.



وكان "ترامب"، أعلن- أمس- أن الولايات المتحدة تدرس الخروج من سوريا، لكن السعودية لا ترغب في ذلك؛ لذا عليهم دفع تكاليف بقاء القوات الأمريكية هناك.



واتهم روحاني، واشنطن ودولة الاحتلال، بالسعي للإطاحة بالنظام السوري، وخلق حالة انعدام للأمن في المنطقة، مضيفا: "يجب ألا تتغير خريطة منطقتنا بأي شكل من الأشكال".