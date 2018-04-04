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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:44 م

ضبط ربع طن فسيخ وسردين فاسد بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2117296

تمكّن ضباط مباحث التموين بالغربية، الأربعاء، من ضبط 250 كيلو فسيخ وسردين غير صالح للاستهلاك الآدمي و50 عبوة مواد غذائية ومبيد حشري بمركزي بسيون وطنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين المديرية، يفيد بشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط، صاحب محل فسخاني ببندر بسيون، مقيم بذات الناحية بحوزته 200 كجم، سردين مملح غير صالح للاستهلاك، و50 كجم فسيخ مملح غير صالح للاستهلاك، في المحضر 6201 جنح مركز بسيون.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية بشارع الأشرف، ثان طنطا، مقيم شارع النادي أول طنطا، بحوزته 50 عبوة مرقة دجاج، خلطة كفتة، حلوى، طارد ناموس، شاي، مبيد حشري، خميرة جافة"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، في المحضر 9131 جنح قسم ثان طنطا وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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