أردوغان يلمح لموافقة إيران وروسيا على دخول تركيا تل رفعت

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى موافقة روسيا وإيران، على دخول القوات التركية، إلى مدينة تل رفعت، التي يسيطر عليها الأكراد، وذلك بعد ان نجحت أنقرة في السيطرة على "عفرين" شمالي سوريا.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان- اليوم- مع نظيريه الإيراني حسن روحاني، والروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة أنقرة.



وأضاف أردوغان": "وحدة التراب السوري لا غنى عنها بالنسبة لنا، وتركيا على استعداد للعمل مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت، منطقة مؤهلة كي يعيش فيها إخواننا السوريون"، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.



وأكّد الرئيس التركي أنّ بلاده لن تتوقف حتى يستتب الأمن في جميع المناطق التي يسيطر عليها تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها مدينة منبج.



وأشار أردوغان إلى أنّ الهدف من القمة الثلاثية، التي جرت اليوم، هو إعادة إنشاء وإحياء سوريا يسودها السلام في أقرب وقت.