مجهول يشترى «سلطانية» صينية بـ30 مليون دولار

اشترى شخص سلطانية نادرة تنتمي لأسرة «تشينج» بـ30 مليون دولار في مزاد علني بمنزل سوثبي.



وذكرت وكالات الأنباء الصينية «شينخوا» أن الوعاء الأثري صنع خصيصًا للملك «كانجشي» إذ يبلغ قطره 14.7 وتم تصميمه على الطراز الصيني والغربي وتزيينه باستخدام رسومات من ازهار النرجس.



وذكرت الوكالة أنه قد تم بيع الإناء الأثري فور بدء المزاد العلني بخمس دقائق، لمزايد مجهول عبر الهاتف المحمول فيما علق مدير منزل أسيا ساوثبي المستضيف للمزاد نيكولا تشاو «أنها قطعه أثرية ولا يوجد مثلها حول العالم سوى ثلاث عينات فقط».