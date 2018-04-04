فرج عامر يطالب «الرئيس» بوضع ملف الصناعة والتصدير ضمن أولوياته

طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع ملف الصناعة والتصدير، ضمن أولوياته، خلال الفترة المقبلة.



وقال عامر-في بيان له- إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهم فى صنع إنجازات كثيرة، وتقدمت مصر على يديه بشهادة العالم، مضيفًا أن الصناعة هى أحد أهم أعمدة التنمية الأساسية، وتساهم فى فتح مجالات العمل، وتبنى اقتصادًا قويًا ومستقرًّا.



وأكد أن الرئيس السيسى حارب الإرهاب، واهتم بالصعيد، وأنشأ مدنا جديدة عملاقة، وحارب العشوائيات، وبنى مئات الآلاف من المساكن لمحدوى الدخل، وحوَّل آلاف الشباب لأصحاب أعمال بالقروض مخفضة الفائدة.



واختتم بيانه: «أتمنى ألا يُغلق مصنع فى عهد السيسى، وأن تَفتح كل المصانع المغلقة أبوابها، فالرئيس قادر على ذلك، ولم أكن أطالب بذلك؛ إذا لم تكن هناك شبكة طرق عملاقة ومحطات طاقة كهربائية جبارة أنتجت الغاز ومحطات تسييله وقناة السويس الجديدة وعلاقات مصرية دولية متميزة».