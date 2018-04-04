المطابع الأميرية تشارك بمعرض الكتاب للمرة الأولى في الإسكندرية (فيديو)

للمرة الأولى تشارك الهيئة العامة للمطابع الأميرية في معرض الكتاب، بساحة مكتبة الإسكندرية، بهدف أن يتعرف الجمهور السكندري على تاريخ ونشاط المطابع الأميرية.



وأُسست المطابع الأميرية عام 1820 م في بولاق، وافتتحت رسميًا عام 1821 في عهد الوالي محمد على باشا، وكانت تطبع الكتب والمؤلفات العسكرية للجيش ثم تطورت بعد ذلك، حيث طبعت الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية، وبعد قيام الثورة صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 312 لسنه 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وإلحاقها بوزارة الثقافة.



قال محمد موسى دويدار، مدير عام التخطيط ومتابعة الإنتاج بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن هذه المشاركة الأولى للهيئة للتواجد في معرض الإسكندرية هذا العام، على الرغم من تواجدنا في معرض القاهرة للكتاب منذ عشرين عامًا، بهدف أن يتعرف الجمهور السكندري على المطابع الأميرية ونشاطها، والمساعدة على نشر الثقافة والوعي.



تابع دويدار، أن تاريخ الهيئة يعود إلى عام 1820، كما أن أول مطبوع للهيئة هو قاموس إيطالي تركي عام 1821، فالمطابع الأميرية مسؤولة عن طباعة المطبوعات العسكرية وهي أول المطبوعات التي بدأت بها، تبعها، مطبوهات دار المعارف المصرية "وزارة التربية والتعليم حاليًا"، كتب المناهج لوزارة التربية والتعليم، كراسات الإجابة، الكتب الدراسية الخارجية، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، المطبوعات الحكومية، مطبوعات رئاسة الجمهورية، وجميع المطبوعات الخاصة بالدولة.



وأشار دويدار إلى أن الهيئة لديها أحدث مطبعتين ديجيتال "كانون" على مستوى العالم تم افتتاحهم منذ 20 يوم، ماكينة الطباعة الواحدة تطبع في الدقيقة 100 ورقة مقاس (A4) أربعة ألوان، كما أننا حقننا في السابق 12 مليون ورقة مطبوعة جعلتنا نفوز بجائزة "كانون"، لدينا طابعة C215 تقوم بطباعة 600 ألف ملزمة في الوردية الواحدة، معدل إنتاجنا في العام 700 مليون ملزمة بمعدل 32 ورقة، علاوة على مكنة ويب صنعت خصيصًا في ألمانيا بمواصفات مهندسي الهيئة، خط إنتاجها 600 ألف ملزمة ورقية في الوردية الواحدة بمعدل 200 ألف كتاب.



وأكمل دويدار أن جمهور المطابع الأميرية هم القضاة والمحاميين، وكل من يهتم بالمطبوعات التراثية والدينية، وللأسف أن الجيل الجديد لا يعلم شىء عن تاريخ المطابع الأميرية ولا خط إنتاجها سوى أنها تقتصر على الكتاب المدرسي، فهي تاريخ عريق حيث أن السنه المقبلة سنحتفل بمرور 200 عام على نشأة المطابع الأميرية.



وعن الطباعة المؤمنة، يشير دويدار أن هناك بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وشركة بكين، لإنتاج حبر سري مصري ينافس العالمية، لطباعة أي وثيقة غير قابلة للتزوير، وهو متاح سواء للهيئات الحكومية أو الهيئات الخاصة، كما أن للهيئة نشاط دولي، فطبعت الهيئة مطبوعات لليبيا والعراق، وسيكون هناك توجه مقبل للمشاركة في المعارض الدولية.



وأضاف دويدار أن المرحلة المقبلة سيكون هناك إعادة ريادة للمطابع الأميرية بعمل بروتوكول تعاون بين الهيئة والمركز القومي للترجمة والأزهر الشريف، ووزارة الصحة، علاوة على مصانع الورق لشركة راكتا، لدعمها والنهوض بها من جديد، كما أن الهيئة ستوفر خدمة النشر، ولا تقتصر فقط على الطباعة، وستكون مطبوعات الهيئة كما هي متاحة في منافذ بيع الهيئة ستكون متوفرة في المكتبات ودور النشر الخاصة.