الشرطة النسائية تؤمن الكاتدرائية في عيد القيامة

أكد مصدر كنسي أن الشرطة النسائية ستشارك خلال العام الحالي، لأول مرة، في تأمين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية باحتفالات عيد القيامة المجيد.



وأشار المصدر في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه بدأت الشرطة النسائية عملها منذ اليوم ومن خلال تواجدها أمام البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية في إطار خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.



وأوضح أن مهام الشرطة النسائية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ستستمر حتى انتهاء فترة الأعياد القبطية التي تنتهي بانتهاء الأسبوع المقبل.