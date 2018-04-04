وزير الصحة: كود موحد لجميع الوحدات الصحية بمنظومة التأمين الجديدة

وجه الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بضرورة وجود «كود موحد» -لون واحد- لجميع الوحدات الطبية الموجودة بمنظومة التأمين الصحى الجديدة.



جاء ذلك، خلال جولته التفقدية على مستشفيات "النصر للتأمين الصحى، وبورسعيد العسكرى، ووحدة طب المناخ"، التي رافقة خلالها المحافظ، اللواء عادل الغضبان.



وتتكون وحدة طب المناخ للرعاية الأولية- التى أُنشئت عام ١٩٣٦- من طابقين أرضى وعلوى، ويتم تطويرها بتكلفة حوالي ٨ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه.



وتفقد الوزير والمحافظ، أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى النصر للتأمين الصحى المتخصصة فى أورام الأطفال، بالإضافة لمستشفى بورسعيد العسكرى، حيث تم استعراض إمكانياته من حيث الأجهزة الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية، وما تقدمه من خدمات طبية.



يذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة ٢٢ وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء ١٨ وحدة جديدة، فضلًا عن وجود ١١ مستشفى؛ وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.