تأجيل طعن الحكومة لمطالبة الأهلي بـ16 مليون جنيه لـ2 سبتمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، تأجيل الدعوى التي أقامتها الحكومة ضد النادي الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008، 5 ملايين و600 جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس 10 جنيهات للمتر بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.



ومنحت الحكومة الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل إيجار أسمى مقداره قرش صاغ واحد سنويًا لـ4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد، ثم أجرت الحكومة عام 1939 مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم بمقدار جنيه واحد سنويًا، وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار إسمى 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.



وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت لصالح النادي الأهلي، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم.