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الثقافة
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:02 م

عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط

عواض يتفقد إنشاءات
عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2117265

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر مسقط رأس الزعيم الراحل، والتابع لفرع ثقافة أسيوط، لمتابعة ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية للقصر التي شارفت على الانتهاء.

وتبلغ مساحة القصر 800 متر ويتكون من ثلاثة طوابق، يحتوي كل منها على 6 قاعات مخصصة لأنشطة القصر من مكتبة عامة ومكتبة طفل وقاعة تكنولوجيا ونادي مرأة ونادي علوم وفنون تشكيلية ومكاتب إدارية وغيرها، إضافة إلى مسرح كبير واستراحة.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء مما تبقى من أعمال وتشطيبات في القصر، وتزويده بكافة الاحتياجات والأثاثات اللازمة، وإعداد برنامج ثقافي وفني لتدشين أولى أنشطته تمهيدا لافتتاحه قريبا.

عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط
عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط
عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط
عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط
عواض يتفقد إنشاءات قصر ثقافة «عبد الناصر» في أسيوط
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