القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:01 م

الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)

الأنبا بفنوتيوس يترأس
سارة ساويرس
dostor.org/2117263

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صلاة «البصخة»، اليوم، في كاتدرائية «مخلص العالم» بالمنيا.

و«بصخة» كلمة يونانية الأصل، وتعني الاجتياز أو العبور، وتطلق على فترة الصلاة في «أسبوع الآلام».

الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)
الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)
الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)
الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)
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