الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة «بصخة» في المنيا (صور)
ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صلاة «البصخة»، اليوم، في كاتدرائية «مخلص العالم» بالمنيا.
و«بصخة» كلمة يونانية الأصل، وتعني الاجتياز أو العبور، وتطلق على فترة الصلاة في «أسبوع الآلام».
ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صلاة «البصخة»، اليوم، في كاتدرائية «مخلص العالم» بالمنيا.
و«بصخة» كلمة يونانية الأصل، وتعني الاجتياز أو العبور، وتطلق على فترة الصلاة في «أسبوع الآلام».
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