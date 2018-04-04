ثقافة الدقهلية تحتفل بيوم اليتيم (صور)

نظم بيت ثقافة بدواي التابع لفرع ثقافة الدقهلية محاضرة «فضل كفالة اليتيم» بمدرسة مجمع بدواي الابتدائية، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، وألقت المحاضرة سحر علي مديرة بيت الثقافة.



وتحدثت سحر عن تعريف اليتيم بأنه من فقد والده قبل أن يبلغ الحلم، وأوضحت أن شروط كفالة اليتيم تتمثل في العدل والإحسان وتجنب الظلم.



وأشارت إلى فضل كفالة اليتيم في الإسلام، ودور الدولة برعاية اليتيم، بتوفير دور الرعاية المناسبة، واختتمت بأن الاحتفال بيوم اليتيم في مصر بدأ عام 2003 لما تحملته الدولة من مسئولية تجاه هذة الفئة ومشاركتهم ولو بيوم فى العام.



وبنفس الفرع نظم بيت ثقافة «أجا» محاضرة بعنوان «معا ضد الإرهاب» بالتعاون مع مدرسة الرشاد الابتدائية في قرية الديرس.