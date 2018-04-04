تكريم مبدعي المستقبل في فرع ثقافة الشرقية

كرّم فرع ثقافة الشرقية اليوم، الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل «محافظتي جميلة» في مجالات الشعر والمقال والقصة القصيرة والإلقاء بقاعة المعارض بقصر ثقافة الزقازيق.



وحظي فرع ثقافة الشرقية بأكبر عدد من الجوائز والمراكز على مستوى الجمهورية من الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة العامة، ولأول مرة تم تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسابقة، حيث كُرّم أكثر من 100 متسابق بشهادات تقدير من فرع ثقافة الشرقية.



جاء ذلك بحضور قيادات الفرع ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالشرقية وأقيم على هامش الحفل عرض فني للتخت الشرقي التابع لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية.