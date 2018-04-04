نائب السفير السويسرى يشيد بمناخ الاستثمار فى مصر

أشاد نائب السفير السويسرى إدريان هورى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتشريعات المتميزة التى يسرت عمل المستثمرين الأجانب فى مصر.



وثمّن نائب السفير السويسرى خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية اليوم الأربعاء، بعنوان دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى المرحلة الحالية بتنفيذ مشروع الشباك الواحد وتطور عملية التخليص الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية، مؤكدًا أهمية الشفافية فى تيسير الأعمال في مصر.