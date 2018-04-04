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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:57 م

ياسر حسان يستقيل من رئاسة لجنة الإعلام بحزب الوفد

الدكتور ياسر حسان،
الدكتور ياسر حسان،
إسلام نصير
dostor.org/2117256

تقدم الدكتور ياسر حسان، المرشح السابق لرئاسة الوفد، استقالته من منصبه كـ"رئيس للجنة الإعلام، ومساعد رئيس الحزب"، موضحا أنه إجراء طبيعي تزامنا مع الانتخابات الداخلية.

وعن سبب استقالته، قال: "تقدمت بها، لأنه إجراء متبع عقب كل انتخابات رئاسة للوفد.. وذلك لانشغالي بأعمالي الخاصة، ولترك الحرية للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب المنتخب، لاختيار من يراه مناسبا خلفا لي في هذا المنصب المهم".

وتابع: "تقدمت أيضا باستقالتي من منصب مساعد رئيس الحزب؛ بمناسبة انتهاء فترة رئيس الحزب الذي اختارني مساعدا له، وترك الحرية للرئيس الجديد لاختيار فريق عمله خلال الفترة المقبلة.. أتمنى التوفيق والنجاح للمستشار بهاء أبوشقة في مهمته المقبلة".

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