غدًا.. «غسل الأرجل» بالكنيسة في تذكار العشاء الرباني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا، بعيد «خميس العهد»، حيث تذكار العشاء الرباني للسيد المسيح مع تلاميذه، الذي يشتهر به خدمة غسل الأرجل للشعب القبطي والشمامسة.



ويترأس بعض الكهنة في قداس «خميس العهد» خدمة غسل الأرجل في عدد كبير من الكنائس القبطية، ذلك الطقس الذي تحييه أيضًا الكنيسة الأسقفية بالزماك صباح الغد.



وتعود جذور طقوس غسل الأرجل في المسيحية إلى الكتاب المقدس، عندما غسل السيد المسيح أرجل تلاميذه خلال العشاء الأخير، وانفرد إنجيل يوحنا بتفصيل ذلك الحدث.