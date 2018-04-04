«العسعوسى» عضوًا بمجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية»

أصدر وزير المالية الكويتى، الدكتور نايف الحجرف، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ٣ سنوات.



وجاء التشكيل الجديد برئاسة يوسف الجاسم، وعضوية كل من عادل اليوسفى، وهدى الموسى، وأسامة الفريج، وعيسى الوقيان، والمحامى بسام العسعوسى، وفهد الدلالى.



ونص القرار، في مادته الثانية، على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، على أن يعمل بأحكامه من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم أو قرار يتعارض معها.



من جانبه قال المحامى الكويتي بسام العسعوسى فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "شكرًا من القلب لكل من بارك لنا اختيارنا عضوًا في مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، ونسأل الله أن يعيننا على حمل هذه المسئولية ويكتب لنا النجاح والتوفيق في خدمة هذا المرفق بشكل خاص والكويت عمومًا".



ومنذ مايو 2017، يشغل سامى فهد الرشيد منصب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم عبد الله الخزام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.



وتقدم الخطوط الجوية الكويتية خدماتها إلى 39 وجهة فى آسيا، أوروبا، إفريقيا وأمريكا الشمالية، كما تعد عضوًا فى الاتحاد العربي للنقل الجوي.