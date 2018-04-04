«المشدد» 7 سنوات لمتهم بقتل جاره فى بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس - اليوم- المتهم "على عبده على"، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل جاره.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسى، ومحمد صابر.



يذكر أن النيابة أسندت للمتهم فى القضية - التي حملت الرقم 7963 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور- تهمة قتل المجنى عليه "عبد الرازق محمود أحمد رشوان"، عمدًا؛ إثر خلاف نشب بينهما، سدد له خلاله ضربة إلى يسار صدره بـ"مطواة"، قاصدًا قتله، فأحدث الإصابات التى أودت بحياته.



كما أسندت له تهمة "حيازة وإحراز سلاح أبيض- مطواة قرن غزال".