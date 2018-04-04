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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:34 م

بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى

عبدالعال ورئيس مجلس
عبدالعال ورئيس مجلس النواب المغربي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2117238

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، اليوم الأربعاء، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، والوفد المرافق له، على هامش مشاركته في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والذى يستضيفه مجلس النواب المصري، بحضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب مصطفى الجندي، والنائب ضياء الدين داوود.

واستهل الدكتور على عبدالعال اللقاء بالإشادة بالعلاقات المصرية المغربية، مؤكدًا ترابط البلدين الشقيقين على كل المستويات، في ضوء تشعب مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين، مشيدًا بإسهام المغرب فى الحفاظ على التراث الإسلامي، ودوره التنويري والثقافي عبر العصور.

كما أكد الدكتور «عبدالعال» مواقف مصر الثابتة، نحو دعم المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة كامل الأراضى المغربية، في ضوء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيدًا بتأييد المملكة المغربية لثورة 30 يونيو ودعمها لخيارات الشعب المصري.

على جانب آخر، أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية المغربية لها عمق تاريخي، ويعتز المغرب ملكًا وشعبًا بها، واصفًا مصر بأنها «قلعة النضال العربي».

بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى
بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى
بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى
بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى
بالصور.. تفاصيل لقاء «عبدالعال» ورئيس مجلس النواب المغربى
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