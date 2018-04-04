العشق الإلهى.. كلمات صوفية بتوزيع حسن الشافعى

في تجربة جديدة يقدم الفنان حسن الشافعى بالاشتراك مع نجم وسط البلد هاني عادل، أحدث أعمالهما بأحد أهم قصائد الأدب الصوفي والتي كتبها الشاعر السورى، الذي عاش في مصر فترة من عمره، شرف الدين عمر ابن الفارض في أوائل القرن الثالث عشر.



ويعتبر ابن الفارض أحد أشهر الشعراء المتصوفين، وكانت أشعاره غالبها في العشق الإلهي حتى إنه لقب بـ "سلطان العاشقين".



والده من حماة في سوريا، وهاجر لاحقًا إلى مصر ليعمل بها قاضيًا ويلقب بـ"الفارض" حيث ولد ابن الفارض سنة ١١٨١م، درس ابن الفارض فقه الشافعية قبل أن يسلك طريق الصوفية والزهد ويرتحل إلى مكة ليعتزل في واد بعيد عنها نظم فيه معظم أشعاره فى الحب الإلهى، حتى عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عامًا، وتعتبر قصيدة "قلبي يحدثني" من أجمل ما كتبه من حيث اختيار الكلمات المزخرفة ذات الإيقاع اللحنى للكلام بنفس طريقة كتابة الموشحات الأندلسية، وهو ما دفع الكثيرين لغناء قصائده.





تبدأ القصيدة بمطلع يناجى فيه الشاعر الله قائلًا:

قلْبي يُحدّثُنى بأنّكَ مُتلِفي روحى فداكَ عرفتَ أمْ لمْ تعرفِ



ما لى سِوى روحي، وباذِلُ نفسِهِ في حبِّ منْ يهواهُ ليسَ بمسرفِ



فالعينُ تهوى صورة َ الحسنِ الَّتي، روحى بها تصبو إلى معنى خفى



وقبل أن ينتقل الشاعر إلى الحديث عن ألم الفراق، وحلاوة اللقاء بأعذب الكلمات، ومن أروع ما نُظم في الشعر الصوفى قائلًا:



فالوَجْدُ باقٍ، والوِصالُ مُماطِلي، والصّبرُ فانٍ، واللّقاءُ مُسَوّفِ



لوْ أنَّ روحي في يدي ووهبتها، لمُبَشّري بِقَدومِكُمْ، لمأنصفِ



لا تحسبوني في الهوى متصنِّعًا، كلفي بكمْ خلقٌ بغيرِ تكلُّفِ





من جانبه قال حسن الشافعي إن هذه التجربة تعتبر الأولى فى التعامل مع الشعر الصوفى لإعادة تقديمه لجمهور اليوم في إطار يكسر الكلاسيكية، حيث يبني اللحن جسرًا بين أحاسيس وكلمات مرهفة كتبت فى العشق الإلهى فى القرن الثالث عشر ليحسها ويستمتع بها الجمهور اليوم.



وأعلن الشافعى عبر "فيسبوك" عن موعد انطلاق "قلبى يحدثنى" مع الفنان هانى عادل، الموافق يوم 8 أبريل القادم.



جدير بالذكر أن الشافعى عُرف عنه تقديمه لنمط موسيقي جديد في الشرق الأوسط، وتحويله للموسيقى الكلاسيكية والعربية إلى إيقاعات "فانك" و"هاوس" مبرمجة، حيث يتميز أسلوبه الموسيقى بالعصرية، فضلًا عن اشتماله على مختلف أنماط الموسيقى العالمية التي تم تعريبها لأول مرة على يديه.



وتأتى "قلبى يحدثنى" بعد سلسلة من النجاحات حققها الشافعي في المواسم السابقة واقتحم بها آفاقًا فنية جديدة بداية من "مايستهلوشى" مع أبلة فاهيتا، و"٦ وشوش" مع أحمد شيبة.