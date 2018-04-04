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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:20 م

بدء ورشة عمل «قمة المناخ» فى شرم الشيخ بمشاركة 200 دولة

خالد فهمي
خالد فهمي
محمد إبراهيم
dostor.org/2117226

تستضيف مصر ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع تأثيرات التغييرات المناخية "NAP EXPO" خلال الفترة من 4-6 أبريل 2018 بمدينة شرم الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار أهمية دور مصر في مجالات العمل الدولى لاتفاقية تغير المناخ على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة بعد ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من مكتسبات في التفاوض باسم القارة الإفريقية في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على مدار عامين، ورئاسة مجموعة الـ77 بداية من يناير 2018.

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن عدد المشاركين في الورشة يصل إلى 200 مشارك من جميع دول العالم وممثلين من مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم، كما تشارك منظمات الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات ثنائية ومتعددة الأطراف، وخبراء وعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار "فهمي" إلى أهمية ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف NAP Expo باعتبارها حدثًا سنويًا كبيرًا لبحث مشاكل التكيف مع التغييرات المناخية، تنظمه سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بهدف تعزيز تبادل الخبرات والشراكات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة حول كيفية تطوير خطط التكيف الوطنية (NAPs)، ورفع وعي متخذى القرار بأفضل بالممارسات التي تدعم إجراءات التكيف في مختلف النظم والقطاعات، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وتضم ورشة العمل الوطنية للتكيف مجموعة متنوعة من البلدان والمنظمات والكيانات، بما في ذلك صناع السياسات الوطنية بشأن التكيف وممثلي صندوق المناخ الأخضر (GCF) ومرفق البيئة العالمي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والهيئات والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والمراكز والشبكات الإقليمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العلماء والمهتمين بشأن التكيف مع تغير المناخ.

كما يساند هذا الحدث فريق الخبراء المعني بالإسهامات الوطنية المحددة، وهي لجنة خبراء تعمل فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في توفير الدعم الفني لعملية صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية، حيث تساهم في تحقيق رؤية فريق الخبراء القانوني لتوجيه أعماله في دعم التكيف في الدول النامية.

ويتمثل الهدف العام في تطوير صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية من خلال العمل المشترك، حيث يمكن لمختلف البلدان والمنظمات والجهات الفاعلة الأخرى التفاعل وتبادل الخبرات بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف.

كما تهدف الورشة إلى إطلاع أصحاب المصلحة بأحدث الإرشادات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية للنهوض بصياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية، ومناقشة الخبرات الوطنية لكل دولة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والفجوات والاحتياجات والمعلومات عن الدعم المقدم فيما يتعلق بعملية صياغة وتنفيذ خطط العمل الوطنية، علاوة على توفير منصة تفاعلية للدول مع صندوق المناخ الأخضر وغيره من الجهات التى تقدم الدعم لبرامج العمل الوطنية للتكيف كوسيلة لتحسين فرص الحصول على التمويل لبرامج العمل الوطنية.

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