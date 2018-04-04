سرق منزله فقتله.. الجريمة 50 فى لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، مالك منزل يبلغ من العمر 78 عامًا، جراء اتهامه فى جريمة قتل بعد أن حاول سارق الاعتداء على منزله.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المتهم طعن السارق باستخدام مفك بعد أن اقتحم رجلان منزله فى ضاحية هارت جرين في جنوب شرق لندن، فجر اليوم.



واحتُجز صاحب المنزل في البداية للاشتباه فى أنه تسبب في أذى جسدى خطير، ولكن تم اعتقاله لاحقًا لاتهامه في ارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد أن لقى اللص مصرعه بعد انتقاله إلى المستشفى.



وترتقى جريمة مقتل السارق لتصبح بذلك الجريمة رقم 50 التى تشهدها العاصمة البريطانية لندن منذ مطلع عام 2018، وسط تصاعد أعمال العنف والقتل غير المبرر فى ضواحى العاصمة.



