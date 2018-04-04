البابا فرنسيس يختتم سلسلة التعاليم المخصصة للقداس بالفاتيكان

أجرى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء، مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس.



وقال بابا الفاتيكان - خلال اللقاء - إن "نختتم سلسلة التعاليم المخصصة للقداس الإلهي الذي نعيش فيه مجددًا آلام وقيامة المسيح".



وأضاف أننا "ننتقل من الاحتفال بعيد القيامة، إلى الحياة مدركين أن القداس يجد تمامه في الخيارات الملموسة لمن يسمح لسر المسيح بأن يلزمه، لا ننسين أبدًا أننا نحتفل بالإفخارستيا لكي نتعلم أن نصبح رجالًا ونساء إفخارستيين".



وتابع "بما أن الحضور الحقيقي للمسيح في الخبز المقدس لا ينتهي بالقداس، تحفظ الإفخارستيا في بيت القربان من أجل مناولة المرضى والعبادة الصامتة للرب في سرِّ القربان المقدّس، مشيرًا إلى أن العبادة الإفخارستيا خارج القداس، إن كان بشكل فردي أو جماعي، تساعدنا في الواقع لكي نبقى في المسيح".



