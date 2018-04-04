السويد: حريق هائل بمقر ثلاث سفارات وإصابة 14 شخصًا

أفادت وحدات الطوارئ الوطنية بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، بأن حريقًا هائلًا نشب فى مبني دبلوماسي حيث يتضمن المبني مقارات سفارات كل من "البرتغال، وتونس، والأرجنتين".



وذكرت خدمة إطفاء ستوكهولم، أن هناك تصاعدًا قويًا للدخان بمقر الحريق تسبب فى اختناق عدد من الموظفين بالمبني وتم نقلهم على الفور من قِبل قوات الإنقاذ، فيما أشارت البيانات الأولية إلى تسجيل إصابة حوالى 14 شخصًا.



وأعلنت السلطات أن الحريق وقع فى الطابق الـ3، 4 و5 من المبني الدبلوماسي، وحتى الآن لم تتوافد أى معلومات جديدة بشأن المُتضررين.

