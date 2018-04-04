انتشار أمنى وتدريبات خاصة للقوات القطرية خوفًا على «تميم»

شهدات شوارع قطر انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن وسط تصاعد المخاوف من اندلاع تظاهرات ضد الأمير تميم، حسبما أعلن الموقع «قطريليكس» التابع للمعارضة القطرية، بعد مرور 10 أشهر على بداية الأزمة القطرية في يونيو الماضى.



وأعلنت قوة «لخويا» القطرية، تنفيذ تمرين مشترك شامل «شهاب 2018» مع وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، في عدد من مناطق الدولة تشمل «الدوحة، لحسينية، زكريت، رأس لفان»، خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري.



وأهابت قوة «لخويا» بجميع المواطنين والمقيمين في محيط مناطق التمرين، التعاون مع مسئولي التمرين، والاستجابة للتعليمات الخاصة بذلك.



ووجهت قوات عسكرية قطرية تعليمات إلى المواطنين في عدد من مناطق الدولة، وشددت على الجميع الالتزام بها والتعاون مع العناصر الأمنية.



وكانت قوة «لخويا»، قد نظمت استعراضًا عسكريًا شاملَا تضمن سيناريو خاصًا لحماية الشخصيات المهمة وسيناريو التدخل السريع فى أثناء الاعتداء على موكب أحد الشخصيات، وقدمت مجموعة الوحدة الخاصة «لفداوية» سيناريو خاصا لتحرير رهائن مختطفين في حافلة، وتم القبض على الخاطفين وتحرير الرهائن.



وتدخلت فصائل مكافحة الشغب من قيادة العمليات الخاصة، وهي الفصائل المعنية بالتعامل مع الشغب وفض الاعتصامات، من خلال تشكيلات متنوعة لفصائل بالعتاد المكون من الدرع الواقية للبدن والترس الواقي من المقذوفات، إضافة إلى الخوذة الواقية والعصا القانونية، وكذلك استخدام خيول الشغب، ثم تدخل الجنود مع آليات الرينو في التعامل مع المعتدين والسيطرة عليهم.