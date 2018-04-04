القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندي»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

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12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
لايف ستايل
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:01 م

4 تطبيقات لا غنى عنها لعاشقات الموضة والتسوق

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
مارسيل نظمي
dostor.org/2117208

إذا كنتِ من المتابعات للموضة والمهتمات بها يجب عليكِ الاهتمام بتصفح تطبيقاتها ووضعها على هاتفك لتعرفى أحدث الموديلات والماركات العالمية.

«Polyvore»
تطبيق تيقوم بتوفير الآلاف من الموديلات فى جميع الأقسام، يمكنك الاستعانة من خلاله بمعرفة الملابس التي تليق على جسدك وتناسبك بشكل احترافي.
كما يساعدك التطبيق على متابعة الإطلالات التى ينسقها باقي المستخدمين، وأين يمكنك الحصول عليها بأسعار مناسبة

«Lyst»
سيمكنك هذا التطبيق من معرفة آخر أخبار صيحات الموضة حول العالم في مكان واحد، كما يمكنك أحدث إصدارات ماركاتك المفضلة.

«Pose»
كما يساعدك هذا التطبيق بعدد هائل من الصور التى تفيدك وتساعدك على متابعة خطوط الموضة المناسبة لكِ، إضافة إلى أنه يساعدكِ على اختيار ملابسك حسب «الطقس».

«PS Dept»
«PS Dept» مفيد لعاشقات التسوق، حيث يعطى الكثير من النصائح ويجيب على الأسئلة المتكررة لكيفية اختيار ملابسك.

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