4 تطبيقات لا غنى عنها لعاشقات الموضة والتسوق

إذا كنتِ من المتابعات للموضة والمهتمات بها يجب عليكِ الاهتمام بتصفح تطبيقاتها ووضعها على هاتفك لتعرفى أحدث الموديلات والماركات العالمية.



«Polyvore»

تطبيق تيقوم بتوفير الآلاف من الموديلات فى جميع الأقسام، يمكنك الاستعانة من خلاله بمعرفة الملابس التي تليق على جسدك وتناسبك بشكل احترافي.

كما يساعدك التطبيق على متابعة الإطلالات التى ينسقها باقي المستخدمين، وأين يمكنك الحصول عليها بأسعار مناسبة



«Lyst»

سيمكنك هذا التطبيق من معرفة آخر أخبار صيحات الموضة حول العالم في مكان واحد، كما يمكنك أحدث إصدارات ماركاتك المفضلة.



«Pose»

كما يساعدك هذا التطبيق بعدد هائل من الصور التى تفيدك وتساعدك على متابعة خطوط الموضة المناسبة لكِ، إضافة إلى أنه يساعدكِ على اختيار ملابسك حسب «الطقس».



«PS Dept»

«PS Dept » مفيد لعاشقات التسوق، حيث يعطى الكثير من النصائح ويجيب على الأسئلة المتكررة لكيفية اختيار ملابسك.



