بريطانيا تدعو المجتمع الدولى للضغط على روسيا

دعت بريطانيا اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بالكف عن تعريض أمن الدول إلى الخطر باستخدام أسلحة كيماوية من أجل تحقيق أهداف سياساتها الدولية.



وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إليستر بيرت، في بيان صحفي إن التهور الروسي امتد إلى الأراضي البريطانية بعد محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرجى سكريبال الشهر الماضي باستخدام غاز الأعصاب.



واتهم «بيرت» روسيا بتقويض النظام العالمي وتجاهل المؤسسات الدولية، من خلال العمليات غير المشروعة التي تقوم بها وآخرها هجوم «سولزبيري» ضد «سكريبال».



وتشهد العلاقات البريطانية - الروسية تدهورًا كبيرًا منذ اتهام لندن حكومة موسكو بالوقوف وراء هجوم «سولزبيري» بغاز الأعصاب ضد «سكريبال» وابنته.