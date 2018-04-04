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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:56 م

«بيطرى القاهرة» توضح خطة مراقبة الأسواق فى شم النسيم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
مصطفى عبدالله
dostor.org/2117203

قال ميلاد سيدهم، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إن مراقبة الأسواق فى أعياد شم النسيم تتم بشكل وقتي متمثلة فى لجان بيطري القاهرة وشرطة المسطحات المائية وشرطة مباحث التموين لمراجعة منافذ البيع والهايبرات والمحلات الخاصة بالأسماك المملحة والمدخنة أكثر من مرة في اليوم.

وكشف مدير مديرية طب بيطرى القاهرة عن خطته فى شم النسيم بمراجعة الأسواق بشكل دورى يومى حسب قاعدة البيانات الموجودة والمسجلة بشكل شرعي، وهي ما تمثل 90% من محال ومنافذ بيع الفسيخ والرنجة في المحافظة، مؤكدًا الاستعداد الكامل لمواجهة ترويج الأسماك الفاسدة.

وأشار "سيدهم" إلى أن أغلب الأسماك المملحة والمدخنة تأتي من خارج محافظة القاهرة، موضحًا وجود مصنعين فقط في المرج ومنشأة ناصر لبيع الفسيخ، كاشفًا عن 9 ضبطيات أسماك مملحة ومدخنة فاسدة في الزيتون والأزبكية وبولاق وسط البلد وشارع النزهة وحي الوايلي بالدرب الأحمر.

وأضاف أن بيطري القاهرة يعقد الندوات التوعوية والإرشادية للمواصفات الصحية الواجب توافرها في سمكة الفسيخ، موضحًا أنه كلما ارتفعت نسبة الملح في الأسماك المملحة كلما كانت صحية، لافتًا إلى أن تماسك ومتانة نسيج السمكة دليل على صحتها.

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