«السعيد»: التأكد من سلامة الألعاب داخل الحدائق استعدادًا لشم النسيم

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الحدائق العامة مفتوحة في احتفالات شم النسيم من الساعة الـ7 صباحا وحتى الـ10 مساءً، بالإضافة إلى مراجعة كل الملاهي وألعاب الأطفال، والتأكد من سلامتها، كما تمت مراجعة كل المواقع.



وأضاف، أن ذلك بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية، والأقسام الواقعة بها الحدائق العامة الكبرى مثل الفسطاط، والوايلي، ومدينة نصر، وذلك من خلال مأموري الأقسام للوجود داخل وخارج الحدائق.



وأوضح، أن الهيئة نسقت مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات مسعفة أمام الحدائق العامة والمنتزهات.



وأكد السعيد، على مراجعة الإنارة من داخل الحدائق وخارجها والميادين والشوارع استقبالا لأعياد شم النسيم، مشيرًا إلى وجود بعض الكاميرات فى بعض الحدائق العامة.





