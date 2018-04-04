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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:51 م

البحرين: النفط الخفيف قد يتجاوز 80 مليار برميل

وزير النفط البحريني،
وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة
نيفين أشرف
dostor.org/2117197

قال وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة، اليوم الأربعاء، إن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم اكتشافها مؤخرًا في الحقل النفطي الأكبر في تاريخ المملكة قد تتجاوز 80 مليار برميل.

وذكر الشيخ محمد بن خليفة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الاكتشاف النفطي الكبير في منطقة خليج البحرين، أن المسوحات الجيولوجية أسفرت عن اكتشاف آخر يحتوي على كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 تريليونات إلى 20 تريليون قدم مكعب.

وأكد خليفة أن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يبذل جهودًا مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الرنتاج خلال خمسة أعوام، مضيفًا أن شركة نفط البحرين "بابكو" وبالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، استطاعت تحسين المسوحات الجيولوجية من خلال استغلال أحدث التقنيات المتاحة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية.

وأوضح خليفة أن الاكتشاف النفطي الجديد من النفط الصخري في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بألفي كيلومتر مربع تحقق نتيجة توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لإعطاء الأولوية القصوى للاستكشاف.

وذكر خليفة أن هذا الاكتشاف جاء بعد حفر شركة "بابكو" بئرًا استكشافية في النصف الثاني من عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها عالميًا، من حيث استخدام تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل في المناطق البحرية.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد، مبينًا أن هذا الاكتشاف تم على أيدي فريق عمل بحريني من الشباب يعد الأول بعد اكتشاف حقل البحرين في عام 1932، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالمملكة ستواصل برامجها في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالاعتماد على شركاتها الوطنية، وبالاستفادة من خبرات شركات الخدمات النفطية العالمية.

من جانبه قال مدير الاستكشاف بشركة بابكو، يحيى الأنصاري، إن الطبقات الصخرية في الحقل النفطي الجديد تتميز بمواصفات جيولوجية بكونها أكثر قابلية لإنتاج النفط والتي بدورها ستساعد في رفع معدلات الإنتاج لكل بئر.

فيما قال نائب رئيس شركة ديماك، جون هور نبروك، إن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي قد تتجاوز 80 مليار برميل مبنية على البيانات الفنية بعد إجراء جميع الدراسات والتحاليل للمعلومات المتوفرة.

وأضاف نبروك أن هذا الاكتشاف يعد إنجازًا كبيرًا للبحرين في مجال قطاع النفط باستخدام آخر التقنيات الحديثة على المستوى العالمي.

وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمملكة البحرين قد أعلنت، الأحد الماضي، عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، مشيرة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

البحرين: النفط الخفيف قد يتجاوز 80 مليار برميل
البحرين: النفط الخفيف قد يتجاوز 80 مليار برميل
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