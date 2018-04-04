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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:45 م

بلاغ للنائب العام: علاء الأسوانى وصف الأعضاء التناسلية لأبطال «شيكاغو»

الكاتب علاء الأسواني
الكاتب علاء الأسواني
dostor.org/2117190

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ناصر الدهشان، ضد الكاتب علاء الأسواني، اتهمه فيه بخدش الحياء العام للمصريين من خلال روايته التي أطلق عليها اسم «شيكاغو»، كما جاء في البلاغ.

وأكد «محمود»، في البلاغ، أن علاء الأسواني وصف خلال روايته الحياة الجنسية لأبطال روايته، لدرجة وصف أعضائهم، وبذلك يخدش الحياء العام ويهدم الأسس والمبادئ التي تميز بها المصريون، مؤكدًا أن الأسواني يمارس دورًا مهمًا في هدم القيم والمبادئ المصرية العريقة، وأن هذا المخطط يتم لخلق حالة من الفسق والفجور في الشارع المصري.

وطالب «محمود»، في ختام بلاغه، بإصدار أمر بضبط وإحضار علاء الأسواني بتهمة خدش الحياء العام، ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وسحب إصدارات روايته من الأسواق ومصادرتها، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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