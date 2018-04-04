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تقارير ومتابعات
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:44 م

بالصور.. البصل الأخضر والليمون حاشية «الفسيخ»

بالصور.. البصل الأخضر
زينب صبحي
dostor.org/2117187

ملك متربع على عرشه يسطع ضوئه في أبريل من كل عام، وكعادة الملوك لكل منهم حاشيته لا تتطأ قدمه مكانًا إلا وهم في صحبته، يتوافد على مجلسهم أطياف الشعب لينالوا بركاته، فيتنازل الملك ويتجول بين الحدائق ليضيف لأوجه أبناء شعبه بعض الفرح والسرور.

مشهد يجسد احتفاء المصريين بالأسماك المملحة في أعياد شم النسيم، فيكون هو المقصد الذي تذهب إليه عيون الجميع في هذا اليوم، يصاحبه خلالها أفراد حاشيته، والتي يزدهر سوقها في هذا اليوم، وهي البصل الأخضر، والليمون، والنعناع، والخس.

يقول أحمد جميل، طفل بائع الليمون بسوق السيدة زينب، إن المواطنين يقبلون على شراء حبات الليمون خلال هذه الأيام نظرًا لإقتراب أعياد شم النسيم.

الليمون بمثابة الوزير الأول للأسماك المملحة، فتجهز به ربات البيوت الأسماك لتكون الوليمة الرئيسية لهم في 9 من إبريل الجاري، وتكمن أهميته فهي الطعم الذي يضيفه للأسماك لأنه يكسر نسبة الأملاح بداخلها كونه حامض، كما أنه يخفف من تأثيرها على المعدة.


أما عن الرتبة الثانية التي ترافق الملك، فهي البصل الأخضر المعروف لدي البعض بـ "بصل المزرع"، نظرًا لأنه تحيط به مجموعة من الشرائط الخضراء المنسدلة منه، يقول كرم أحمد الذي يبيعه بحوار المسجد، إنه باع خلال الأيام القليلة الماضية كمية كبيرة منه، فالجميع يقبل على شرائه قبل أن يرتفع سعره، معلقًا: "بيشتروه علشان بيفوق الجسم وبيخرج البرد".


ويتزاحم كلًا من النعناع والخس والكابوتشي على المرتبة الأخيرة، فالإقبال عليهم يكون ضعيف نسبيًا، لأنهما ليسا من أولويات المصريين، لكنهما يخففان عسر الهضم الذي يصيب عدد كبير من الذين يتناولون الأسماك المملحة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أن النعناع يغير رائحة الفم السيئة التي تنتج عنها والبصل.

بالصور.. البصل الأخضر والليمون حاشية «الفسيخ»
بالصور.. البصل الأخضر والليمون حاشية «الفسيخ»
بالصور.. البصل الأخضر والليمون حاشية «الفسيخ»
بالصور.. البصل الأخضر والليمون حاشية «الفسيخ»
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