مؤشر أبوظبى يرتفع 0.52% فى ختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت بورصة أبوظبي المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 4608.97 نقطة ليربح نحو 23.76 نقطة.



وتراجعت مستويات التداول مقارنة بجلسة أمس، لتصل إلى 51.87 مليون سهم مقابل 60.53 مليون سهم، وبقيمة 101.4 مليون درهم مقابل 109.13 مليون درهم.



وانفرد قطاع البنوك بالارتفاعات بنسبة 1.55% بدعم من سهم أبوظبي الأول، المرتفع بنسبة 1.70%، وتصدر الارتفاعات سهم التجاري الدولي بنسبة 14.47%.



وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.91% بفعل هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 2.37%.



وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، بعد أن تراجع سهم اتصالات بنفس النسبة.



ونزل قطاع الطاقة بنحو 0.36%، متأثرًا بتراجع سهم دانة غاز بنسبة 2.04%.