المفوضية الأوروبية تنفى تلقيها إخطارًا من النمسا بشأن الحدود

نفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تلقيها أي إخطار من النمسا بتمديد العمل بتدابير الرقابة الأمنية والعسكرية على حدودها مع كل من هنغاريا وسلوفينيا.



وقالت ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي: "لم نتلق أي إشعار من النمسا بهذا الشأن".



وأضافت بيرتود: "القواعد التي تحكم منطقة شنجن واضحة تمامًا"، موضحة أن الدول الأعضاء قد تُدخل مؤقتًا ضوابط على الحدود عندما يكون هناك تهديد للأمن الداخلي.



وذكرت وكالة الصحافة النمساوية، أن النمسا أبلغت المفوضية الأوروبية بقرار تمديد العمل بتدابير أمنية على الحدود لمدة ستة أشهر عبر رسالة رسمية سلمها وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل للمفوضية.