القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:42 م

ارتفاع المؤشر العام ببورصة أبوظبى 0.52% فى ختام التعاملات

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
وكالات
dostor.org/2117183

ارتفعت بورصة أبوظبي المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 4608.97 نقطة، لبربح نحو 23.76 نقطة.

وتراجعت مستويات التداول مقارنة بجلسة أمس، لتصل إلى 51.87 مليون سهم مقابل 60.53 مليون سهم، بقيمة 101.4 مليون درهم، مقابل 109.13 مليون درهم.

وانفرد قطاع البنوك بالارتفاعات بنسبة 1.55%، بدعم من سهم أبوظبي الأول المرتفع بنسبة 1.70%، وتصدر الارتفاعات سهم التجاري الدولي بنسبة 14.47%، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.91%، بفعل هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 2.37%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، بعد أن تراجع سهم اتصالات بنفس النسبة.

ونزل قطاع الطاقة بنحو 0.36%، متأثرًا بتراجع سهم دانة غاز بنسبة 2.04%.

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